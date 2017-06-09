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Сергей Агарков:

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Главная » Образование » В Мурманске отремонтируют еще одну библиотеку
 
 
 
 
09 Июня 2017 года, 16:40

В Мурманске отремонтируют еще одну библиотеку


МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Мурманские интеллект-центры привлекают мурманчан разных возрастов. Все благодаря городской программе модернизации библиотек, в рамках которой уже обновлены 23 филиала во всех округах заполярной столицы. В этом году работа продолжается: масштабный ремонт ведется в библиотеке № 8 (ул. Свердлова, 8/6). Сегодня в рамках традиционного объезда ее посетили депутаты Совета депутатов города Мурманска.

«Эта библиотека очень востребована. Жители близлежащих домов неоднократно обращались с просьбой сохранить такое учреждение в этом районе. Уверена, после ремонта библиотека станет настоящим центром культурной жизни», – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Рабочие укрепляют несущие конструкции, подготавливают стены к прокладке электрооборудования, обустраивают новый пол. Кроме того, будут заменены окна и двери, проведены отделочные работы. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями здоровья будет расширено помещение санитарной комнаты.

«В интеллект-центре будет организована специальная зона для обслуживания детей. Обновленная библиотека получит новое направление – семейное чтение, – рассказала директор Центральной городской библиотеки города Мурманска Светлана Исаева. – Также пополнится книжный фонд».

Закончить ремонт планируется до конца лета.

АГМ

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