В Мурманске готовится к открытию Молодёжный центр творчества и социальной адаптации

09 Июня 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» заканчиваются работы по ремонту помещения Молодежного центра творчества и социальной адаптации (ул. Маклакова, 25).

В настоящий момент рабочие уже заменили электропроводку, установили выключатели и розетки, выполнили установку подвесных потолков со светильниками, отремонтировали санузел, а также заменили входные и межкомнатные двери. В целях оснащения и обновления материально-технической базы центра приобретены мебель и предметы интерьера, компьютерная и оргтехника.

«Стоит отметить, что за период с 2014 по 2017 год были отремонтированы и модернизированы 9 объектов - учреждений молодежной политики города Мурманска, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Татьяна Печкарева. – Современные пвозможности позволяют привлекать все больше молодежи в разнообразные досуговые центры».

Молодежный центр творчества и социальной адаптации входит в состав Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров и клубов». Это сеть из учреждений, которые находятся во всех округах Мурманска.

АГМ