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Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске готовится к открытию Молодёжный центр творчества и социальной адаптации
 
 
 
 
09 Июня 2017 года, 17:30

В Мурманске готовится к открытию Молодёжный центр творчества и социальной адаптации


МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» заканчиваются работы по ремонту помещения Молодежного центра творчества и социальной адаптации (ул. Маклакова, 25).

В настоящий момент рабочие уже заменили электропроводку, установили выключатели и розетки, выполнили установку подвесных потолков со светильниками, отремонтировали санузел, а также заменили входные и межкомнатные двери. В целях оснащения и обновления материально-технической базы центра приобретены мебель и предметы интерьера, компьютерная и оргтехника.

«Стоит отметить, что за период с 2014 по 2017 год были отремонтированы и модернизированы 9 объектов - учреждений молодежной политики города Мурманска, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Татьяна Печкарева. – Современные пвозможности позволяют привлекать все больше молодежи в разнообразные досуговые центры».

Молодежный центр творчества и социальной адаптации входит в состав Муниципального бюджетного учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров и клубов». Это сеть из учреждений, которые находятся во всех округах Мурманска.

АГМ

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