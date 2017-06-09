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Главная » Образование » Почти три тысячи выпускников написали ЕГЭ по русскому языку
 
 
 
 
10 Июня 2017 года, 15:50

Почти три тысячи выпускников написали ЕГЭ по русскому языку


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - Второй из двух обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников состоялся 9 июня. ЕГЭ по русскому языку написали в Мурманской области 2948 участников. Все прошло в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано.

Экзамены проходили на 29 пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), из них на 27 пунктах велось онлайн видеонаблюдение.

«Сдать экзамены всем по силам. Так, минимальный балл на ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата составляет всего 24 балла», - напомнила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Результаты итоговых испытаний станут известны не позднее 27 июня.

 

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