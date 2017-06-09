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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов
 
 
 
 
13 Июня 2017 года, 09:10

Филиал МАГУ в городе Апатиты приглашает абитуриентов

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Уважаемые выпускники школ и колледжей, вузов приглашаем вас получить высшее образование в одном из ключевых для экономики Мурманской области вузов — в филиале МАГУ в г. Апатиты.

В филиале можно получить высшее образование в очной и заочной формах по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Прием проводится как на бюджетные так и на платные места. В 2017 году филиал располагает 97 бюджетными местами. 87 мест выделено на направления подготовки бакалавриата, остальные 10 - на магистратуру

Выпускникам 11 классов и колледжей мы предлагаем поступать на следующие направления подготовки и специальности:

  • Биология (бакалавриат)
  • Геология (бакалавриат)
  • Горное дело (специалитет)
  • Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)
  • Информационные системы и технологии (бакалавриат)
  • Менеджмент (бакалавриат)
  • Социальная работа (бакалавриат)
  • Социология (бакалавриат)
  • Туризм (бакалавриат)
  • Физические процессы горного или нефтегазового производства (бакалавриат)
  • Экономика (бакалавриат)
  • Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат)
  • Ядерная энергетика и теплофизика (бакалавриат)

Выпускников вузов мы будем рады видеть в магистратуре. Филиал реализует 3 магистерские программы:

  • Общая биология
  • Социально-политические процессы в современном обществе
  • Теплофизика и молекулярная физика

Также в настоящее время филиал ведет прием документов на заочную форму обучения по востребованным направлениям подготовки и специальностям технического и экономического профилей.

На базе филиала действует Центр дополнительного образования, который предлагает всем желающим пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку по широкому перечню программ дополнительного профессионального образования.

Любую дополнительную информацию по образовательным услугам и поступлению в филиал МАГУ в г Апатиты вы можете получить в приемной комиссии и в центре дополнительного образования.

Приемная комиссия работает по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, д. 29 (проезд автобусом №11)

Телефоны для справок: 8 (815-55) 66-220, 8 (964) 687-00-05 – приемная комиссия, 8 (964) 687-00-08 – Центр дополнительного образования.

E-mail адреса: priem@arcticsu.ru – приемная комиссия;

petrenko@arcticsu.ru – по вопросам дополнительного образования.

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