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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В МАГУ пройдет стратегическая сессия по обсуждению вопросов формирования единого университетского центра в городе Мурманске
 
 
 
 
13 Июня 2017 года, 09:52

В МАГУ пройдет стратегическая сессия по обсуждению вопросов формирования единого университетского центра в городе Мурманске


МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - 14-15 июня 2017 года в Мурманском арктическом государственном университете пройдет стратегическая сессия по обсуждению вопросов формирования единого университетского центра в городе Мурманске.

В повестку дня входит приветственное обращение губернатора Мурманской области М.В.Ковтун и директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболева, доклады Агаркова С.А., ректора Мурманского государственного технического университета, и Сергеева А.М., ректора Мурманского арктического государственного университета, о концепции развития объединенного университета.

Участниками мероприятия станут представители Администрации Мурманской области, Минобрнауки России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Минтранса России, Администрации МАГУ и МГТУ, работодателей области.

По окончании сессии будут подведены итоги обсуждения организационной модели объединенного вуза и ключевых моментов её реализации.

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