В МАГУ пройдет стратегическая сессия по обсуждению вопросов формирования единого университетского центра в городе Мурманске

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - 14-15 июня 2017 года в Мурманском арктическом государственном университете пройдет стратегическая сессия по обсуждению вопросов формирования единого университетского центра в городе Мурманске.
В повестку дня входит приветственное обращение губернатора Мурманской области М.В.Ковтун и директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболева, доклады Агаркова С.А., ректора Мурманского государственного технического университета, и Сергеева А.М., ректора Мурманского арктического государственного университета, о концепции развития объединенного университета.
Участниками мероприятия станут представители Администрации Мурманской области, Минобрнауки России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Минтранса России, Администрации МАГУ и МГТУ, работодателей области.
По окончании сессии будут подведены итоги обсуждения организационной модели объединенного вуза и ключевых моментов её реализации.