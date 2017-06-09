Выпускники Мурманской области сегодня сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

13 Июня 2017 года, 10:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года 13 июня в основной период проводятся экзамены по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали 579 человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа 30 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии – 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по английскому языку в основной период подали 399 человек. Экзаменационная работа по английскому языку состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по английскому языку – 22 балла.

ЕГЭ проходит на 23 пунктах проведения экзамена, 21 из которых оборудован системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Два пункта находятся в труднодоступных территориях, поэтому в них будет вестись запись в режиме оффлайн. Контрольные измерительные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена бланки ответов будут сканироваться непосредственно в пунктах проведения.

Ход экзаменов в регионе будут контролировать общественные наблюдатели, сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области, онлайн-наблюдатели. В Мурманской области работает Ситуационно-информационный центр Министерства образования и науки Мурманской области. В качестве наблюдателей изъявили желание поработать студенты, хорошо знающие процедуру проведения единого государственного экзамена.

Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 27 июня, экзамена по английскому языку – не позднее 30 июня.