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Татьяна Сахневич:

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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » Выпускники Мурманской области сегодня сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
 
 
 
 
13 Июня 2017 года, 10:45

Выпускники Мурманской области сегодня сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 июня/ БИ-ПОРТ - Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года 13 июня в основной период проводятся экзамены по биологии и иностранным языкам (письменная часть).

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали 579 человек. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа 30 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии – 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по английскому языку в основной период подали 399 человек. Экзаменационная работа по английскому языку состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по английскому языку – 22 балла.

ЕГЭ проходит на 23 пунктах проведения экзамена, 21 из которых оборудован системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Два пункта находятся в труднодоступных территориях, поэтому в них будет вестись запись в режиме оффлайн. Контрольные измерительные материалы будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена бланки ответов будут сканироваться непосредственно в пунктах проведения.

Ход экзаменов в регионе будут контролировать общественные наблюдатели, сотрудники Министерства образования и науки Мурманской области, онлайн-наблюдатели. В Мурманской области работает Ситуационно-информационный центр Министерства образования и науки Мурманской области. В качестве наблюдателей изъявили желание поработать студенты, хорошо знающие процедуру проведения единого государственного экзамена.

Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 27 июня, экзамена по английскому языку – не позднее 30 июня.

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