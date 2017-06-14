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Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманской области два выпускника написали ЕГЭ по математике профильного уровня на сто баллов
 
 
 
 
14 Июня 2017 года, 17:35

В Мурманской области два выпускника написали ЕГЭ по математике профильного уровня на сто баллов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ - Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области утвердила результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня. Двое участников ЕГЭ по математике профильного уровня получили сто баллов. Таким образом, на данный момент четыре участника получили на ЕГЭ 100 баллов. Выпускник Мурманского академического лицея Андрей Шлапко получил 100 баллов по двум предметам.

«Общая картина результатов ЕГЭ по профильной математике подтверждает, что качество подготовки выпускников школ Мурманской области повышается: в 2017 году вырос средний балл по региону, число участников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 4,6%. Профильный уровень позволяет более детально и углублённо оценить качество подготовки выпускников по математике. В основном его выбирают те, кто планирует продолжить обучение в образовательных организациях высшего образования по специальностям технического профиля. По результатам двух экзаменов, информатика и математика профильного уровня, 35 выпускников получили 160 и более баллов. Это говорит об успешности и конкурентоспособности этих выпускников при поступлении в вузы», – прокомментировала полученные результаты министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

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