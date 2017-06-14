МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение

Московский гуманитарно-экономический университет Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по направлениям:
- менеджмент (профили: государственная и муниципальная служба; управление человеческими ресурсами; производственный менеджмент);
- юриспруденция (профили: государственно-правовой; гражданско-правовой; уголовно-правовой);
- экономика (профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит);
Обучение платное. Диплом государственного образца.
Адрес приемной комиссии:
г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51.
Тел.: 24-62-04; 8-953-753-89-79.