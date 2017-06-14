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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 09:00

МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение


Московский гуманитарно-экономический университет Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по направлениям:

- менеджмент (профили: государственная и муниципальная служба; управление человеческими ресурсами; производственный менеджмент);

- юриспруденция (профили: государственно-правовой; гражданско-правовой; уголовно-правовой);

- экономика (профили: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ и аудит);

Обучение платное. Диплом государственного образца.

Адрес приемной комиссии:

г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51.

Тел.: 24-62-04; 8-953-753-89-79.

 

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