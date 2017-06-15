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Сари
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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Девять выпускников Мурманского колледжа искусств получили дипломы с отличием
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 14:45

Девять выпускников Мурманского колледжа искусств получили дипломы с отличием


МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском колледже искусств состоялась 55-я юбилейная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании. В этом году колледж окончили 41 человек. Из них дипломы с отличием получили 9 выпускников.

«Колледж стал для выпускников не только местом, где они освоили будущую профессию, но и вторым домом. Конечно, это заслуга преподавателей, которые не просто учили специальности, но и помогали студентам влюбиться в свою работу», - сообщили в комитете по культуре и искусству Мурманской области.

От выпускников и их родителей прозвучало много слов благодарности в адрес педагогов, которые на протяжении четырех лет дарили студентам тепло сердец и передавали глубину своих профессиональных знаний.

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