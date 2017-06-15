Девять выпускников Мурманского колледжа искусств получили дипломы с отличием

15 Июня 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманском колледже искусств состоялась 55-я юбилейная церемония вручения дипломов о среднем профессиональном образовании. В этом году колледж окончили 41 человек. Из них дипломы с отличием получили 9 выпускников.

«Колледж стал для выпускников не только местом, где они освоили будущую профессию, но и вторым домом. Конечно, это заслуга преподавателей, которые не просто учили специальности, но и помогали студентам влюбиться в свою работу», - сообщили в комитете по культуре и искусству Мурманской области.

От выпускников и их родителей прозвучало много слов благодарности в адрес педагогов, которые на протяжении четырех лет дарили студентам тепло сердец и передавали глубину своих профессиональных знаний.