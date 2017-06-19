Барк «Седов» вышел в учебный рейс

19 Июня 2017 года, 13:00

КАЛИНИНГРАД/ 19 июня/ БИ-ПОРТ - В воскресенье, 18 июня, барк «Седов» покинул судоремонтный завод в городе Светлом и вышел в летний рейс. На борту парусника проходят практику 114 курсантов морских учебных заведений из Мурманска, Архангельска, Керчи и Калининграда. Судно взяло курс на порт Ден-Хелдер (Нидерланды), сообщили в Росрыболовстве.

Рейс «Седова» пройдет тем же маршрутом, по которому выполняет плавание барк «Крузенштерн», начавший учебный рейс 14 июня. Планируется, что оба судна примут участие в международной регате больших парусных судов The TallShips Race 2017 (STI), маршрут которой в этом году проложен через шведский Хальмстад, финские порты Котка и Турку, литовскую Клайпеду и польский Щецин.

Завершение рейсов запланировано на 18 августа в Калининграде.