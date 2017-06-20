Специалисты Колэнерго провели урок электробезопасности в детском летнем лагере

20 Июня 2017 года, 13:37

МУРМАШИ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Представители Молодежного совета и отдела по связям с общественностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») провели урок электробезопасности в детском летнем лагере, организованном при мурмашинском санатории «Лапландия».

В уроке приняли участие двадцать пять детей в возрасте 10-12 лет из городов и поселков Мурманской области.

Юным северянам напомнили основные правила обращения с электричеством в быту, объяснили, что энергообъекты могут представлять угрозу для здоровья и жизни человека. Представители энергокомпании предупредили ребят о том, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать проволоку, воздушных змеев, другие предметы на линии электропередачи.

Каждому участнику урока была вручена памятка «Электробезопасное селфи», специально разработанная энергетиками для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов.

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях и лагерях отдыха Мурманской области в рамках программы мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.

МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») открыла два интернет-портала для детей и взрослых.

Электронный ресурс «Электробезопасность взрослым» является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.

Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

«Подружись с электричеством» содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.