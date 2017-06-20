В МАГУ стартовала приёмная комиссия

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В ямальском порту - заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В МАГУ стартовала приёмная комиссия
 
 
 
 
20 Июня 2017 года, 15:23

В МАГУ стартовала приёмная комиссия

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Уважаемые абитуриенты Мурманского арктического государственного университета.

20 июня 2017 года приёмная комиссия вуза начала приём заявлений на очную форму обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

Адрес приёмной комиссии: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15, каб. 202.

Телефон: (8152) 21-38-00. Электронная почта: priem@mshu.edu.ru.

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Режим работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 16.00; обед — с 13.00 до 14.00; суббота — с 10.00 до 15.00 без перерыва; воскресенье — выходной.

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