В МАГУ стартовала приёмная комиссия

Уважаемые абитуриенты Мурманского арктического государственного университета.
20 июня 2017 года приёмная комиссия вуза начала приём заявлений на очную форму обучения по программам бакалавриата и магистратуры.
Адрес приёмной комиссии: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15, каб. 202.
Телефон: (8152) 21-38-00. Электронная почта: priem@mshu.edu.ru.
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Режим работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 16.00; обед — с 13.00 до 14.00; суббота — с 10.00 до 15.00 без перерыва; воскресенье — выходной.