Мурманский индустриальный колледж приглашает 29 июня на День открытых дверей

21 Июня 2017 года, 10:20

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - АПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает абитуриентов, их родителей, а также всех желающих 29 июня 2017 года (четверг) с 13.00 до 15.00 на День открытых дверей по адресам: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80 и жилой район Росляково, ул.Приморская , д.2.

Вы узнаете о правилах приема в колледж, встретитесь с педагогическими работниками, познакомитесь с материально–технической базой колледжа – кабинетами, мастерскими, лабораториями, услышите рассказ о профессиях, получаемых в колледже, жизни студентов и их учебе.

Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.

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