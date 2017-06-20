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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Мурманский индустриальный колледж приглашает 29 июня на День открытых дверей
 
 
 
 
21 Июня 2017 года, 10:20

Мурманский индустриальный колледж приглашает 29 июня на День открытых дверей


МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - АПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» приглашает абитуриентов, их родителей, а также всех желающих 29 июня 2017 года (четверг) с 13.00 до 15.00 на День открытых дверей по адресам: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80 и жилой район Росляково, ул.Приморская , д.2.

Вы узнаете о правилах приема в колледж, встретитесь с педагогическими работниками, познакомитесь с материально–технической базой колледжа – кабинетами, мастерскими, лабораториями, услышите рассказ о профессиях, получаемых в колледже, жизни студентов и их учебе.

Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.

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