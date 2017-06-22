Путин выпускникам: Россия надеется на вас

23 Июня 2017 года, 11:15

РОССИЯ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учёбы. Он отметил, что всю пользу от школьных лет и ценность опыта, который дали наставники, выпускники в полной мере оценят по прошествии лет.

«Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Президент добавил, что Россия надеется на выпускников.

«Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах», — отмечается в поздравлении.