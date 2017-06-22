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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Путин выпускникам: Россия надеется на вас
 
 
 
 
23 Июня 2017 года, 11:15

Путин выпускникам: Россия надеется на вас


РОССИЯ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учёбы. Он отметил, что всю пользу от школьных лет и ценность опыта, который дали наставники, выпускники в полной мере оценят по прошествии лет.

«Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то ещё думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Президент добавил, что Россия надеется на выпускников.

«Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах», — отмечается в поздравлении.

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