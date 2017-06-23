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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

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Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Семь человек сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Мурманской области
 
 
 
 
23 Июня 2017 года, 15:24

Семь человек сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области 22 июня утвердила результаты единого государственного экзамена по русскому языку. У нас в регионе 9 июня его сдавали 3014 человек.

«Отрадно, что выпускники Мурманской области показывают стабильно высокие результаты по русскому языку: семь человек получили по 100 баллов, каждый пятый участник ЕГЭ – от 80 до 100. Это результат серьезной работы и учителей, и выпускников», – прокомментировала результаты министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать по месту подачи заявления на сдачу экзамена до 26 июня.

Русский язык – обязательный предмет, который необходимо сдать для получения аттестата об окончании средней школы. ЕГЭ по русскому языку.

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