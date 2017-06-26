16 выпускников Мурманской области написали ЕГЭ на 100 баллов

26 Июня 2017 года, 15:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – На сегодняшний день 18 работ в рамках Единого государственного экзамена написаны на 100 баллов. При этом два выпускника смогли получить максимальный балл сразу по двум предметам. Об этом сообщила министр образования Мурманской области Наталия Карпенко. В этом году столь высоких результатов добились выпускники Мурманска, Североморска, Полярного, Оленегорска и Кандалакши.

Возросла по сравнению с прошлым годом доля высокобалльных работ. Так, по русскому языку каждый пятый выпускник получил 80 баллов и выше. 90% сдававших базовую математику получили 4 и 5, вырос средний балл по предмету.

Профильную математику сдавали почти 58% выпускников, средний балл по предмету вырос на 1,24%, сократилось количество тех, кто не смог преодолеть минимальный порог. Рост среднего балла отмечается и по физике. Информатику и ИКТ в этом году выбрал каждый шестой выпускник, при этом каждый пятый сдававший получил 80 и более баллов.