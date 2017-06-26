Продолжается приём документов на обучение в Мурманском педагогическом колледже

26 Июня 2017 года, 15:40

В Мурманском педагогическом колледже продолжает работу приёмная комиссия. Документы принимаются по четырем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

Напомним, в этом году на очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) выделено 145 бюджетных мест, на заочную на базе среднего общего образования (11 классов) – 80.

Как рассказали в приёмной комиссии, заявления на обучение в колледже подают абитуриенты из разных населенных пунктов нашей области - Мурманска, Кандалакши, Североморска, Полярного, Видяево, Туломы, Молочного, а также других регионов.

Приём в колледж осуществляется на конкурсной основе аттестатов абитуриентов без дополнительных экзаменов. В приёмной комиссии напомнили, что существует возможность подачи документов в электронном виде.

Адрес приемной комиссии в Мурманске: ул. Володарского, д.5. Телефон: (8152) 42-01-78.

Режим работы в будние дни с 10.00 до 16.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Выходной – воскресенье.

Приём документов будет осуществляться по 15 августа.