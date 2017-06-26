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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » 50-летний детский сад №90 готовится к новому учебному году
 
 
 
 
26 Июня 2017 года, 17:35

50-летний детский сад №90 готовится к новому учебному году


МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В образовательных учреждениях Мурманска началась летняя ремонтная кампания. Работы ведутся практически во всех школах, гимназиях и дошкольных образовательных учреждениях.

Детский сад №90 (ул. Свердлова, 46), в этом году отмечает полувековой юбилей. В рамках программы «Теплое окно» к началу нового учебного года в здании полностью заменят оконные блоки, покрасят помещения и отремонтируют пищеблок. По словам руководителей образовательного учреждения, работы выполняются в срок, замечаний в адрес подрядной организации нет.

«В этом году новые окна появятся в двенадцати детских садах, – рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Наталья Кочнева. – Всего с начала действия программы заменено более 1300 оконных блоков».

Помимо проекта «Теплое окно» во всех учреждениях образования Мурманска идут программа модернизации. В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Также будут обновлены и приведены в порядок пришкольные стадионы и спортивные площадки.

АГМ

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