50-летний детский сад №90 готовится к новому учебному году

26 Июня 2017 года, 17:35

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ - В образовательных учреждениях Мурманска началась летняя ремонтная кампания. Работы ведутся практически во всех школах, гимназиях и дошкольных образовательных учреждениях.

Детский сад №90 (ул. Свердлова, 46), в этом году отмечает полувековой юбилей. В рамках программы «Теплое окно» к началу нового учебного года в здании полностью заменят оконные блоки, покрасят помещения и отремонтируют пищеблок. По словам руководителей образовательного учреждения, работы выполняются в срок, замечаний в адрес подрядной организации нет.

«В этом году новые окна появятся в двенадцати детских садах, – рассказала заместитель председателя комитета по образованию администрации города Мурманска Наталья Кочнева. – Всего с начала действия программы заменено более 1300 оконных блоков».

Помимо проекта «Теплое окно» во всех учреждениях образования Мурманска идут программа модернизации. В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Также будут обновлены и приведены в порядок пришкольные стадионы и спортивные площадки.

АГМ