Мурманчане стали призёрами Всероссийской Робототехнической Олимпиады

27 Июня 2017 года, 10:36

РОССИЯ/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – В Университете Иннополис завершились соревнования лучших робототехников страны, в которых в том числе принимали участие 12 человек из Мурманской области. Кирилл Санников и Павел Шевцов стали вторыми в номинации «Углеродная нейтральность» в «Основной» категории.

Все победители и призёры ВРО примут участие в Федеральных учебно-тренировочных сборах на базе ИТ-вуза. В сентябре по итогам сборов будет объявлен состав сборной России, которая отправится на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику.

«В этом году на олимпиаду приехало очень много сильных ребят, здесь не было случайных участников. Во всех категориях происходила серьезная борьба, и часто до последнего раунда было неясно, кто станет победителем», – пояснил руководитель отдела проектных олимпиад Университета Иннополис Алексей Хабибуллин.

Общей темой робототехнической олимпиады этого года по всему миру стало «Устойчивое развитие». В течение двух дней юные робототехники продемонстрировали, как с помощью технологий разгрузить дороги от пробок, избавить города от парниковых газов, облегчить инвалидам поход за продуктами и как с помощью зеркал сделать дворы светлее и чище.

Университет Иннополис проводит Всероссийскую Робототехническую Олимпиаду с 2014 года. В прошлом году на площадке ИТ-вуза собралось 557 детей из 51 региона страны. На международных соревнованиях в индийской столице Нью-Дели наши спортсмены завоевали 4 медали в «Футболе роботов», «Творческой» и «Основной» категориях.

Фото: hightech.fm / Леся Полякова