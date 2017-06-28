Торжественное вручение дипломов выпускникам Мурманского индустриального колледжа

28 Июня 2017 года, 12:50

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - На этой неделе в Мурманском индустриальном колледже проходят торжественные знаменательные дни – вручение дипломов о среднем профессиональном образовании.

Ряды рабочего класса пополнят 45 выпускников следующих профессий: «Автомеханик», «Сварщик», «Станочник». 47 выпускников по специальностям: «Судостроение», «Электрорадиомонтажник судовой», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического транспорта», «Экономика и бухгалтерский учет». 55 человек: «Технология машиностроения», «Сварочное производство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Дипломы по профессии «Повар», «Повар, кондитер» вручены 34 выпускникам.

В этот долгожданный, незабываемый день ребят пришли поздравить представители предприятий, педагоги, родители.

Удачи вам, выпускники.