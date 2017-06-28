В Мурманском педагогическом колледже состоялась церемония вручения дипломов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Соревнования «OFF ROAD» в честь 40-летия Lada 4x4 Соревнования «OFF ROAD» в честь 40-летия Lada 4x4
ООО «Балтийский лизинг» продает задолженность ООО «Севрыбресурс» и поручителей ООО «Балтийский лизинг» продает задолженность ООО «Севрыбресурс» и поручителей
Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша
МИК приглашает 29 июня на День открытых дверей МИК приглашает 29 июня на День открытых дверей
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
 
 

Видеоновости16+

Будущая работа – какая она?
 
 
 
 

Курсы валют 28.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,0363
-0,0843
1 USD
Доллар США
58,8843
-0,1171
1 EUR
Евро
65,9563
-0,1253
10 NOK
Норвежских крон
69,6345
-0,1409
10 SEK
Шведских крон
67,7906
0,1711
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.5 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Спасённых рыбаков доставили в Ура-Губу
28 Июня 2017, 13:25
Спасённых рыбаков доставили в Ура-Губу
Губа Андреева: проект окончен, но работа только начинается
28 Июня 2017, 13:20
Губа Андреева: проект окончен, но работа только начинается
Дарью Старикову начали лечить в Москве
28 Июня 2017, 12:38
Дарью Старикову начали лечить в Москве
Сотрудники Кандалакшской дистанции пути объявили голодовку
28 Июня 2017, 12:23
Сотрудники Кандалакшской дистанции пути объявили голодовку
 
 
 
 

Самое читаемое

Мессенджер Telegram стал самым популярным приложением AppStore
27 Июня 2017, 15:00
Мурманчане всё чаще страдают от укусов клещей
27 Июня 2017, 15:50
Марина Ковтун скатилась вниз в рейтинге губернаторов в сфере ЖКХ
27 Июня 2017, 17:11
Рыбаков, пропавших в Баренцевом море, нашли живыми
28 Июня 2017, 11:07
«Мерседес» врезался в ограждение в Мурманске
28 Июня 2017, 10:00
Мурманск: прогноз отключений на 28 июня
27 Июня 2017, 19:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » В Мурманском педагогическом колледже состоялась церемония вручения дипломов
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 13:40

В Мурманском педагогическом колледже состоялась церемония вручения дипломов


МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Вручение дипломов выпускникам 2017 года состоялось в Мурманском педагогическом колледже. Документы о среднем профессиональном образовании получили студенты, завершившие обучение в колледже по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Дошкольное образование, «Специальное дошкольное образование» и «Туризм».

Поздравить выпускников пришли представители администрации колледжа, преподаватели, друзья и родные. С напутственным словом к выпускникам обратилась директор колледжа Надежда Вуколова. «Сегодня очень важный и волнительный день. Вы прощаетесь с колледжем, с интересной и незабываемой студенческой жизнью, расстаётесь с любимыми преподавателями, мудрыми наставниками. Вы становитесь частью нашего профессионального педагогического сообщества. Помните о том, как много нужного и полезного дал вам колледж. Не сомневаюсь, что среди вас будут лучшие воспитатели и учителя не только Кольского Заполярья, но и всей России», - подчеркнула она.

20 2

«Хочется отметить, что сегодня дипломы об образовании получит особая группа – это наш первый выпуск студентов, прошедших подготовку по специальности «Туризм». Мы очень гордимся вами и вашими успехами во время учебы и практики в туристических компаниях», - сказала Надежда Фёдоровна.

Директор поздравила выпускников, пожелав им творческих побед, удачи в реализации задуманных планов и успешного старта в профессиональной деятельности.

20 3

На церемонии вручения в адрес выпускников и преподавателей было сказано много теплых слов и пожеланий. В свою очередь, родители поблагодарили педагогов и представителей администрации колледжа за их труд: «Именно вы, дорогие преподаватели, стали вторыми родителями для наших детей, окружили их своей заботой, дали им знания и стимул для достижения новых высот в учёбе и жизни!».

По традиции, многим выпускникам вместе с документами о профессиональном образовании были вручены направления на работу в образовательные организации Мурманска и области. Торжественные мероприятия, посвященные вручению дипломов, завершились фотографиями на память об удивительных днях учёбы в колледже!

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«Лучший студент профессиональной образовательной организации-2017» учится в Мурманском педагогическом колледже
2.
К Дню Победы. Литературно-музыкальная композиция в педагогическом колледже
3.
В Мурманском педагогическом колледже открылся молодёжный фестиваль национальных культур
4.
Марафон педагогических идей в Мурманском педагогическом колледже
5.
Мурманский педагогический колледж присоединился к проведению Всероссийского заповедного урока
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта