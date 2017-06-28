В Мурманском педагогическом колледже состоялась церемония вручения дипломов

28 Июня 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 29 июня/ БИ-ПОРТ - Вручение дипломов выпускникам 2017 года состоялось в Мурманском педагогическом колледже. Документы о среднем профессиональном образовании получили студенты, завершившие обучение в колледже по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Дошкольное образование, «Специальное дошкольное образование» и «Туризм».

Поздравить выпускников пришли представители администрации колледжа, преподаватели, друзья и родные. С напутственным словом к выпускникам обратилась директор колледжа Надежда Вуколова. «Сегодня очень важный и волнительный день. Вы прощаетесь с колледжем, с интересной и незабываемой студенческой жизнью, расстаётесь с любимыми преподавателями, мудрыми наставниками. Вы становитесь частью нашего профессионального педагогического сообщества. Помните о том, как много нужного и полезного дал вам колледж. Не сомневаюсь, что среди вас будут лучшие воспитатели и учителя не только Кольского Заполярья, но и всей России», - подчеркнула она.

«Хочется отметить, что сегодня дипломы об образовании получит особая группа – это наш первый выпуск студентов, прошедших подготовку по специальности «Туризм». Мы очень гордимся вами и вашими успехами во время учебы и практики в туристических компаниях», - сказала Надежда Фёдоровна.

Директор поздравила выпускников, пожелав им творческих побед, удачи в реализации задуманных планов и успешного старта в профессиональной деятельности.

На церемонии вручения в адрес выпускников и преподавателей было сказано много теплых слов и пожеланий. В свою очередь, родители поблагодарили педагогов и представителей администрации колледжа за их труд: «Именно вы, дорогие преподаватели, стали вторыми родителями для наших детей, окружили их своей заботой, дали им знания и стимул для достижения новых высот в учёбе и жизни!».

По традиции, многим выпускникам вместе с документами о профессиональном образовании были вручены направления на работу в образовательные организации Мурманска и области. Торжественные мероприятия, посвященные вручению дипломов, завершились фотографиями на память об удивительных днях учёбы в колледже!