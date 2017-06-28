Благоустройство территории школы №56 продолжается

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Соревнования «OFF ROAD» в честь 40-летия Lada 4x4 Соревнования «OFF ROAD» в честь 40-летия Lada 4x4
ООО «Балтийский лизинг» продает задолженность ООО «Севрыбресурс» и поручителей ООО «Балтийский лизинг» продает задолженность ООО «Севрыбресурс» и поручителей
Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша
МИК приглашает 29 июня на День открытых дверей МИК приглашает 29 июня на День открытых дверей
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске начали снимать асфальт на проспекте Ленина
 
 
 
 

Курсы валют 28.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,0363
-0,0843
1 USD
Доллар США
58,8843
-0,1171
1 EUR
Евро
65,9563
-0,1253
10 NOK
Норвежских крон
69,6345
-0,1409
10 SEK
Шведских крон
67,7906
0,1711
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.9 м/с
давление 756.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Проблемы кандалакшских железнодорожников рассмотрит специальная комиссия
28 Июня 2017, 16:05
Проблемы кандалакшских железнодорожников рассмотрит специальная комиссия
Спасённых рыбаков доставили в Ура-Губу
28 Июня 2017, 13:25
Спасённых рыбаков доставили в Ура-Губу
Губа Андреева: проект окончен, но работа только начинается
28 Июня 2017, 13:20
Губа Андреева: проект окончен, но работа только начинается
Дарью Старикову начали лечить в Москве
28 Июня 2017, 12:38
Дарью Старикову начали лечить в Москве
 
 
 
 

Самое читаемое

Рыбаков, пропавших в Баренцевом море, нашли живыми
28 Июня 2017, 11:07
«Мерседес» врезался в ограждение в Мурманске
28 Июня 2017, 10:00
Дарью Старикову начали лечить в Москве
28 Июня 2017, 12:38
Сотрудники Кандалакшской дистанции пути объявили голодовку
28 Июня 2017, 12:23
Мурманск: прогноз отключений на 28 июня
27 Июня 2017, 19:10
В Мурманск из губы Андреева доставлена первая партия отработавшего ядерного топлива
28 Июня 2017, 08:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Благоустройство территории школы №56 продолжается
 
 
 
 
28 Июня 2017 года, 15:56

Благоустройство территории школы №56 продолжается


МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по благоустройству территории школы №56. К обновлению школьной территории приступили еще в прошлом году. Строители заасфальтировали спортивную площадку, установили ограждение, турники, скамейки, модернизировали систему наружного освещения. Кроме того, отремонтировали подпорную стенку.

В этом году работы завершаются: ведется укладка специального искусственного покрытия, благоустройство территории. В скором времени установят систему видеонаблюдения.

«Спортивная площадка будет универсальной: ребята смогут заниматься легкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом. Для этого здесь будут созданы все условия», – отметила директор школы №56 депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк.

Сегодня обновленные пришкольные площадки доступны еще и для жителей близлежащих домов и пользуются среди них большой популярностью. За содержанием объектов следит муниципалитет.

«За последние годы в Мурманске были модернизированы, а зачастую выстроены заново около 100 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах», – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В этом году эта работа будет продолжена: запланировано обустройство площадок школ №20 (ул. Баумана, 40), №23 (пр-д Лыжный, 8), №50 (ул. Орликовой, 35).

АГМ

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта