Благоустройство территории школы №56 продолжается

28 Июня 2017 года, 15:56

МУРМАНСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по благоустройству территории школы №56. К обновлению школьной территории приступили еще в прошлом году. Строители заасфальтировали спортивную площадку, установили ограждение, турники, скамейки, модернизировали систему наружного освещения. Кроме того, отремонтировали подпорную стенку.

В этом году работы завершаются: ведется укладка специального искусственного покрытия, благоустройство территории. В скором времени установят систему видеонаблюдения.

«Спортивная площадка будет универсальной: ребята смогут заниматься легкой атлетикой, футболом, баскетболом, волейболом. Для этого здесь будут созданы все условия», – отметила директор школы №56 депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Малюк.

Сегодня обновленные пришкольные площадки доступны еще и для жителей близлежащих домов и пользуются среди них большой популярностью. За содержанием объектов следит муниципалитет.

«За последние годы в Мурманске были модернизированы, а зачастую выстроены заново около 100 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах», – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В этом году эта работа будет продолжена: запланировано обустройство площадок школ №20 (ул. Баумана, 40), №23 (пр-д Лыжный, 8), №50 (ул. Орликовой, 35).

АГМ