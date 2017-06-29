В Мурманске стартовал региональный проект «Профориентация – 2025»

30 Июня 2017 года, 08:10

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялся круглый стол на тему современной профориентации молодёжи, который ознаменовал собой старт регионального проекта «Профориентация – 2025». Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день Мурманская область входит в число 20 субъектов, в которых внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Он предполагает реализацию механизма практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, когда изучение теории в колледже составляет 30-40% учебного времени, остальное время отводится практическому обучению на предприятии, а к процессу обучения привлекаются работники предприятий.

Участники «круглого стола» также обсудили перспективы расширения проекта в отношении профориентации обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.