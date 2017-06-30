МГТУ стал официально подчиняться Минобрнауки

30 Июня 2017 года, 12:40

МУРМАНСК/ 30 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет с 29 июня официально перешел в ведомственное подчинение Министерству образования и науки Российской Федерации. Об этом сообщили в университете.

«Сегодня официально Министерство образования и науки России стало учредителем МГТУ, – отметил ректор университета Сергей Агарков. – Наша задача – выстраивать стратегию развития МГТУ в рамках тех требований и того потенциала, который есть в Минобрнауки РФ, предлагая содержательную повестку и конкретные проекты, направленные на развитие университета и, прежде всего, морского (рыбохозяйственного) образования».

По мнению Сергея Агаркова, со сменой учредителя у университета начинается новая страница его истории.

Напомним, 12 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о передаче МГТУ в ведение Миноборнауки. Данное решение должно позволить провести процедуру по слиянию МГТУ с Мурманским арктическим государственным университетом, на базе которого планируется создание опорного вуза.