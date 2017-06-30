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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Би-порт
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Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » МАГУ продолжает приём абитуриентов
 
 
 
 
30 Июня 2017 года, 16:15

МАГУ продолжает приём абитуриентов


МУРМАНСК/ 30 июня – Приёмная комиссия Мурманского арктического государственного университета продолжает приём документов для поступления в МАГУ по программам бакалавриата и специалитета:

– с 20 июня по 26 июля (для поступающих по ЕГЭ)

– с 20 июня по 10 июля (для поступающих по результатам вступительных испытаний)

Прием заявлений для поступления на очную форму обучения по программам магистратуры: с 20 июня по 22 августа.

Адрес приёмной комиссии: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15, каб. 202. Телефон: (8152) 21-38-00, электронная почта: priem@mshu.edu.ru.

Группа ВКонтакте.

Часы работы: Понедельник-пятница — с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, Суббота — с 10.00 до 15.00 без перерыва.

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