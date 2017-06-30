МАГУ продолжает приём абитуриентов

МУРМАНСК/ 30 июня – Приёмная комиссия Мурманского арктического государственного университета продолжает приём документов для поступления в МАГУ по программам бакалавриата и специалитета:
– с 20 июня по 26 июля (для поступающих по ЕГЭ)
– с 20 июня по 10 июля (для поступающих по результатам вступительных испытаний)
Прием заявлений для поступления на очную форму обучения по программам магистратуры: с 20 июня по 22 августа.
Адрес приёмной комиссии: г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15, каб. 202. Телефон: (8152) 21-38-00, электронная почта: priem@mshu.edu.ru.
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Часы работы: Понедельник-пятница — с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, Суббота — с 10.00 до 15.00 без перерыва.