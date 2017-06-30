Мурманский педагогический колледж в этом году выпустил более 300 специалистов

03 Июля 2017 года, 09:45

МУРМАНСК/ 3 июля/ БИ-ПОРТ - В старейшем профессиональном учебном заведении области – Мурманском педагогическом колледже – завершился очередной учебный год. Он стал особым – юбилейным, ведь осенью колледжу исполнилось 85 лет. Все эти годы образовательное учреждение успешно выполняет свою миссию — готовит для нашего региона высококвалифицированные кадры. Среди почти 15 тысяч выпускников — педагоги, удостоенные почётного звания «Заслуженный учитель РФ», директоры образовательных организаций, главы и заместители глав администраций, депутаты.

Юбилейный учебный год отмечен многими достижениями Мурманского педагогического колледжа. Студенты неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов профессионального мастерства, конкурсов и конференций, проходивших в этом учебном году. В течение года ребята не только учились, но и развивали свои таланты, являясь непременными участниками всех фестивалей и праздничных вечеров, которые проходили в колледже, выступали в качестве организаторов и волонтёров во многих благотворительных, патриотических акциях, донорском движении, социальных партийных проектах. Спортивные успехи студентов Мурманского педагогического колледжа — ещё один повод для гордости. Третий год подряд, в мае 2017, команда колледжа стала победителем Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В 2017 году Мурманский педагогический колледж выпустил 303 специалиста – 109 из них обучались по очной форме, 194 – по заочной. Это студенты, прошедшие обучение по специальностям «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование» и «Туризм». Из них 77 учителей начальных классов (шесть получили дипломы с отличием) и 14 учителей начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования (1 диплом с отличием), 173 воспитателя детей дошкольного возраста (27 дипломов с отличием), 15 воспитателей детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным развитием (три диплома с отличием). Особенностью этого учебного года стало то, что дипломы об образовании получил первый выпуск студентов, прошедших подготовку по специальности «Туризм». Колледж выпустил 24 специалиста по туризму, двум из которых вручены красные дипломы.

По традиции, выпускники, решившие после окончания колледжа начать профессиональную педагогическую деятельность, вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании получили направления на работу в школы и детские сады.