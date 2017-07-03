Мурманчане заняли девятое место на робототехнической олимпиаде в Иннополисе

03 Июля 2017 года, 18:00

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН/ 3 июля/ БИ-ПОРТ – Мурманская область заняла девятое место на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая прошла в Иннополисе. Олимпиада проходила по регламентам World Robot Olympiad, RoboTraffic.

Олимпиада стала рекордной по числу участников – 597 обучающихся и наставников из 49 регионов Российской Федерации. Тема олимпиады 2017 года – роботы для устойчивого развития. Мурманскую область достойно представили шесть команд – победители и призеры региональных отборочных соревнований.

В общекомандном зачете среди регионов Российской Федерации в состязаниях WRO команда Мурманской области заняла 9 место.

В настоящее время команды готовятся к отборочному этапу для участия в федеральных учебно-тренировочных сборах, которые пройдут в августе на базе Университета Иннополис (Республика Татарстан).