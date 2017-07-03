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Главная » Образование » Уже 22 выпускника в Мурманской области получили 100 баллов на ЕГЭ
 
 
 
 
04 Июля 2017 года, 09:06

Уже 22 выпускника в Мурманской области получили 100 баллов на ЕГЭ


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области 3 июля утвердила результаты единого государственного экзамена по истории и химии. Выросла доля высокобалльных работ, средний балл по сравнению с прошлым годом также вырос. Химию на 100 баллов сдали два участника ЕГЭ: школьники из Кандалакши и Полярных Зорь.

С экзаменом по истории на 100 баллов справилась одна выпускница из Снежногорска.

«На сегодняшний день в Мурманской области уже 22 выпускника получили 100 баллов. Андрей Шлапко, Никита Ермаков и Алексей Рубенко получили высший балл дважды. Кроме того, практически по всем предметам растет доля участников, получивших более 80 баллов», – отметила и.о. министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

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