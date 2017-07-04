В Мурманске предлагают создать Мурманский арктический государственный технологический университет

04 Июля 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Ректор МГТУ Сергей Агарков выступил с инициативой создания в Мурманской области крупного научно-образовательного университетского комплекса – Мурманский арктический государственный технологический университет. Учебному заведению предлагается присвоить имя советского исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Ивана Дмитриевич Папанина. Об этом сообщили в пресс-службе МГТУ. По мнению Агаркова, создаваемый сейчас на базе Мурманского арктического государственного университета опорный вуз должен создаваться и развиваться в модели многофункционального технологического университета морского профиля.

«Создание опорного вуза в модели технологического университета как многофункционального университетского комплекса с морским профилем будет не только способствовать снижению оттока абитуриентов из Мурманской области в столичные регионы, но станет центром притяжения интеллектуальной молодежи в регион, создаст предпосылки для развития регионального рынка экспорта образовательных услуг», - рассказал Сергей Агарков.

Опорный вуз Агарков предлагает расположить в зданиях «мореходки», поскольку имущественный комплекс последней превышает таковой у МАГУ, и это позволит сосредоточить все направления подготовки в единой локации.

«Именно такой прагматичный подход мы будем предлагать Губернатору Мурманской области и нашему новому учредителю в рамках создания опорного университета. На мой взгляд, именно такие по-настоящему смелые и амбициозные проекты создают реальные предпосылки для конкурентных преимуществ», - рассказал ректор МГТУ.

Напомним, с 29 июня Мурманский государственный технический университет официально перешел в ведомственное подчинение Министерству образования и науки Российской Федерации. Данное решение должно позволить провести процедуру по слиянию МГТУ с Мурманским арктическим государственным университетом, на базе которого планируется создание опорного вуза.