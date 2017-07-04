В мурманских школах завершается приемная кампания

04 Июля 2017 года, 15:40

МУРМАНСК/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - На протяжении нескольких месяцев образовательные учреждения города устраивали дни открытых детей, проводили родительские собрания, на которых можно было получить информацию о порядке приема в школы, особенностях образовательного процесса, методиках преподавания и познакомиться с педагогами.

В 2017 году планируется открыть 123 первых класса, в которых будут обучаться свыше 3 тысяч детей. На сегодняшний день школы, лицеи и гимназии Мурманска выполнили план приема более чем на 90 процентов, основные списки уже сформированы. Однако с 1 июля ведется прием заявлений для поступления на оставшиеся места. Также найти свободное место в профильных классах могут и старшеклассники.

«В нашей школе набор практически завершен, в первые классы уже принято 75 человек. Надо отметить, что не все из них проживают на территории, закрепленной за школой», – рассказала директор средней общеобразовательной школы №5 Ирина Ускова.

Подробную информацию о зачислении можно получить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений или в комитете по образованию.

АГМ