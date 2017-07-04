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Сари
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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » В Мурманской области поощрят лучших учителей
 
 
 
 
04 Июля 2017 года, 18:26

В Мурманской области поощрят лучших учителей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Решением региональной конкурсной комиссии определены четыре победителя и два призера конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Мурманской области в 2017 году.

В конкурсе приняли участие 30 учителей из 12 муниципальных образований Мурманской области. Среди участников – учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, начальных классов, физической культуры, английского языка, математики, информатики и ИКТ, физики, биологии, географии.

Победители конкурса получат денежные премии в размере 200 тысяч рублей, призеры – в размере 40 тысяч рублей.

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