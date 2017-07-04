В Мурманской области поощрят лучших учителей

04 Июля 2017 года, 18:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 июля/ БИ-ПОРТ - Решением региональной конкурсной комиссии определены четыре победителя и два призера конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями Мурманской области в 2017 году.

В конкурсе приняли участие 30 учителей из 12 муниципальных образований Мурманской области. Среди участников – учителя русского языка и литературы, истории и обществознания, начальных классов, физической культуры, английского языка, математики, информатики и ИКТ, физики, биологии, географии.

Победители конкурса получат денежные премии в размере 200 тысяч рублей, призеры – в размере 40 тысяч рублей.