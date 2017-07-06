Опорный университет Мурманской области готов позаботиться о подготовке кадров для экономики региона

06 Июля 2017 года, 09:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - Освоение арктических просторов — тема актуальная для Мурманской области. Региона занимает особое место среди северных регионов страны как западный форпост России в Арктике. Здесь сформированы мощные горнопромышленный, рыбохозяйственный и транспортно-логистический комплексы.

Необходимость подготовки квалифицированных кадров непосредственно в регионе связана в том числе с индустриальным характером региональной экономики, высоким уровнем урбанизации (94% населения Мурманской области проживает в городах), сложившимся комплексом инфраструктуры. Создание объединенного университета изменит образовательный профиль Мурманской области и станет существенным фактором его развития, препятствующим продолжающемуся оттоку населения в другие регионы.

Подробнее о важности создания опорного вуза в Мурманской области читайте в разделе «Точка зрения».