Архангельский школьник сдал все экзамены на 100 баллов

06 Июля 2017 года, 11:50

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 июля/ БИ-ПОРТ - Выпускник архангельской школы №45 Леонид Ходасевич сдал три выпускных экзамена на максимальные 300 баллов. По всей России чуть более 20 ребят смогли достичь такой высокой планки. В рамках подведения итогов аттестации выпускников школ с Леонидом Ходасевичем встретился министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко.

Глава ведомства поздравил юного архангелогородца с результатом, превзойти который практически невозможно.

«Леонид сдал на 100 баллов экзамены по русскому языку, истории и обществознанию. Помимо этого он написал на максимальную оценку ЕГЭ по математике базового уровня. Получается, что он безупречно справился с четырьмя испытаниями», – рассказал Игорь Скубенко.

В этом году экзамены сдавали более 5 600 юных северян. Основной этап ЕГЭ прошёл без серьёзных сбоев. Оценку в 100 баллов получили 76 человек. Напомним, в Мурманской области максимальный бал получили 22 выпускника.

Фото: region29.ru