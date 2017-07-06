В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции провели викторину с воспитанниками детского лагеря

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас! Выпускники 11-х классов, МИК ждет вас!
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Свежая треска на День рыбака в Мурманске Свежая треска на День рыбака в Мурманске
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА» Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»
 
 

Видеоновости16+

Викинги и русы поздравили Кандалакшу с 500-летием
 
 
 
 

Курсы валют 06.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,8804
0,3144
1 USD
Доллар США
59,5787
0,3492
1 EUR
Евро
67,6754
0,3788
10 NOK
Норвежских крон
71,2459
0,4413
10 SEK
Шведских крон
70,0226
0,5256
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.5 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Дорога на кировское кладбище закрыта в связи с паводком
06 Июля 2017, 12:22
Дорога на кировское кладбище закрыта в связи с паводком
Мурманские врачи просят остановить оптимизацию здравоохранения
06 Июля 2017, 12:11
Мурманские врачи просят остановить оптимизацию здравоохранения
В России могут запретить открытую перевалку угля
06 Июля 2017, 11:14
В России могут запретить открытую перевалку угля
Рыбаки-прибрежники дошли до Минпромторга России
06 Июля 2017, 10:38
Рыбаки-прибрежники дошли до Минпромторга России
 
 
 
 

Самое читаемое

Минздраву и Кандалакшской ЦРБ досталось от прокуратуры
05 Июля 2017, 16:24
Мурманские врачи просят остановить оптимизацию здравоохранения
06 Июля 2017, 12:11
Ространснадзор проверит авиакомпанию Red Wings
05 Июля 2017, 15:43
В Мурманском морском торговом порту ошвартовались дноуглубительные суда бельгийской компании
05 Июля 2017, 15:30
Полиция Мурманской области предупреждает жителей Заполярья об ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства
05 Июля 2017, 17:00
Минтранс разрешил не регистрировать квадрокоптеры. Пока
05 Июля 2017, 15:18
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции провели викторину с воспитанниками детского лагеря
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 13:37

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции провели викторину с воспитанниками детского лагеря


МУРМАНСК/ 6 июля - В пришкольном лагере образовательной организации совместно с представителями Молодой гвардии проведена викторина на знание правильного и безопасного поведения на дороге «Важно знать ПДД!».

С наступлением летних каникул на территории Мурманска открылись пришкольные детские лагеря, в которых отдыхают около 1000 детей. Наконец-то у школьников есть возможность забыть про учебники, но вот об азбуке безопасности забывать не стоит, в связи с этим сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения.

В начале мероприятия ребята вместе с героями любимых мультфильмов вспомнили основные правила дорожного движения. Затем провели викторину и определили, знают ли ребята значение дорожных знаков, а самым активным участникам инспекторы ГИБДД вручили сладкие призы и памятные сувениры.

В летний период младшие школьники особенно невнимательно ведут себя на проезжей части. Именно мероприятия, проводимые в игровой форме, максимально привлекают внимание детей к проблеме безопасности вблизи и на проезжей части.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта