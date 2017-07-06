В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции провели викторину с воспитанниками детского лагеря

06 Июля 2017 года, 13:37

МУРМАНСК/ 6 июля - В пришкольном лагере образовательной организации совместно с представителями Молодой гвардии проведена викторина на знание правильного и безопасного поведения на дороге «Важно знать ПДД!».

С наступлением летних каникул на территории Мурманска открылись пришкольные детские лагеря, в которых отдыхают около 1000 детей. Наконец-то у школьников есть возможность забыть про учебники, но вот об азбуке безопасности забывать не стоит, в связи с этим сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения.

В начале мероприятия ребята вместе с героями любимых мультфильмов вспомнили основные правила дорожного движения. Затем провели викторину и определили, знают ли ребята значение дорожных знаков, а самым активным участникам инспекторы ГИБДД вручили сладкие призы и памятные сувениры.

В летний период младшие школьники особенно невнимательно ведут себя на проезжей части. Именно мероприятия, проводимые в игровой форме, максимально привлекают внимание детей к проблеме безопасности вблизи и на проезжей части.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)