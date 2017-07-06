Стройку Нахимовского училища проинспектирует замминистра обороны

06 Июля 2017 года, 16:10

МУРМАНСК/ 6 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманск прибудет заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Об этом сообщает «МК в Мурманске».

По информации редакции, замглавы военного ведомства, отвечающего как раз за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Министерства обороны, посетит стройку Нахимовского училища в Мурманске.

Ранее сообщалось, что строительство училища идет в соответствии с графиком. В работах задействованы более 600 человек и 68 единиц техники. Теплоснабжением мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища будет заниматься Мурманэнергосбыт.