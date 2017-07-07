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Сари
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Главная » Образование » Родителям первоклашек выплатят единовременное пособие. Но не всем
 
 
 
 
07 Июля 2017 года, 12:06

Родителям первоклашек выплатят единовременное пособие. Но не всем


МУРМАНСК/ 7 июля/ БИ-ПОРТ – Министерство социального развития Мурманской области информирует, что начался прием заявлений и документов от граждан для назначения и выплаты единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. Размер выплаты на каждого ребенка-первоклассника составляет 4 090 рублей.

Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области. При этом многодетным семьям такое пособие предоставляется независимо от уровня дохода.

Пособие предоставляется одному из родителей (усыновителю, опекуну, приемному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребенка для приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Решение о назначении и выплате единовременного пособия принимают центры социальной поддержки населения по месту жительства граждан на основании личного заявления и необходимого пакета документов.

Сведения о местонахождении и контактных телефонах учреждений размещены на сайте Министерства социального развития Мурманской области.

Для удобства граждан предоставлена возможность обратиться за пособием через муниципальные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области.

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