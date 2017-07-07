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Главная » Образование » Бойцы студенческого отряда «Энергетик Заполярья-2017» провели энерго-квест в детском летнем лагере
 
 
 
 
07 Июля 2017 года, 14:35

Бойцы студенческого отряда «Энергетик Заполярья-2017» провели энерго-квест в детском летнем лагере


МУРМАШИ/ 7 июля - Будущие энергетики провели в детском летнем лагере, организованном при мурмашинском санатории «Лапландия», энерго-квест по мотивам сказки «Буратино». Согласно сюжету, который придумали для мероприятия в Молодежном совете «Колэнерго», лиса Алиса и кот Базилио похитили у Буратино золотой ключик от нового энергообъекта. Дети должны были помочь отыскать ключик, но для этого трём командам предстояло пройти по три этапа, на каждом из которых необходимо было проявить эрудицию, правильно ответить на вопросы по теме «Электробезопасность».

В энерго-квесте приняли участие тридцать пять детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет из городов и поселков Мурманской области.

«Мне кажется, мы нашли удачную форму проведения мероприятия, в ходе которого юным северянам напомнили основные правила обращения с электричеством, - считает представитель Молодёжного совета «Колэнерго» Наталия Малышева. – Дети проявили большой интерес, очень активно отвечали на вопросы при проведении конкурсов и викторин».

Самые активные участники энерго-квеста в ходе прохождения этапов получали сувениры, а по окончании мероприятия всем детям были вручены памятки «Электробезопасное селфи» и закладки с правилами электробезопасности.

Уроки по электробезопасности для детей и подростков проходят в образовательных учреждениях и лагерях отдыха Мурманской области в рамках программы мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц.

МРСК Северо-Запада (входит в ПАО «Россети») открыла два интернет-портала для детей и взрослых.

Электронный ресурс «Электробезопасность взрослым» является полноценной энциклопедией электробезопасности, содержит 11 разделов, более 100 иллюстраций, порядка 400 правил и примеров, видеоролики и интерактивные приложения.

Портал для детей «Подружись с электричеством» выделен на отдельную площадку с ярким дизайном и большими мультимедийными возможностями.

«Подружись с электричеством» содержит архив лучших материалов, адаптированных для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, уникальные тематические компьютерные игры, печатные материалы для уроков ОБЖ и бесед по безопасности, сценарии занятий и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.

 

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