В образовательных учреждениях Мурманска продолжаются ремонтные работы

07 Июля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 7 июля – Образовательные учреждения областного центра продолжают подготовку к новому учебному году. Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проинспектировал ход ремонтных работ в МДОУ №45 (проспект Кольский, 82).

Детский сад располагается в самом сердце Первомайского округа, его посещают свыше 200 детей, которые занимаются в 11 группах. В учреждении выполнены работы по ремонту системы освещения, в стадии окончания работы по замене оконных блоков, ведется ремонт прачечной.

Андрей Сысоев отметил весь коллектив детского садика «Сказка». Благодаря их усилиям территория вокруг учреждения полностью соответствует названию.

«Те работы, что мы увидели, это то, что делается во всех садах Мурманска – идет подготовка к новому учебному году. В частности замена окон идет в рамках городской программы «Теплое окно», которая стартовала еще в 2014 году. За это время мы заменили более 1300 оконных блоков, а в этом году мы меняем 30 процентов от этой цифры, т.е. идем по нарастающей», отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Стоит отметить, что во всех учреждениях образования Мурманска реализуется программа модернизации. В школах и гимназиях за лето пройдут глобальные работы: ремонт кровель, замена электропроводки, систем отопления и водоснабжения. Также будут обновлены и приведены в порядок пришкольные стадионы и спортивные площадки.

АГМ