Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов

10 Июля 2017 года, 09:00

В Мурманском педагогическом колледже в самом разгаре приёмная кампания. Заявления на обучение в колледже уже подали абитуриенты из многих уголков нашей области – городов Мурманск, Кандалакша, Мончегорск, Оленегорск, Ковдор, Североморск, Заполярный, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, сёл Ловозеро, Тулома, Варзуга, посёлков Никель, Ревда, Зеленоборский, а также других регионов страны.

Напомним, документы принимаются по четырем специальностям:

«Преподавание в начальных классах» (очная и заочная форма),

«Дошкольное образование» (очная и заочная форма),

«Специальное дошкольное образование» (очная форма),

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» (очная форма).

Всего на очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов) в этом году выделено 145 бюджетных мест, на заочную на базе среднего общего образования (11 классов) – 80.

Приём в колледж осуществляется на конкурсной основе аттестатов абитуриентов без дополнительных экзаменов. В приёмной комиссии напомнили, что существует возможность подачи документов в электронном виде.

Полный перечень документов, необходимых для поступления, и другая важная для абитуриентов информация размещены на сайте колледжа в разделе «Абитуриенту».

Адрес приёмной комиссии в Мурманске: ул. Володарского, д.5. Тел: (8152) 42-01-78.

Режим работы в будние дни с 10.00 до 16.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Выходной – воскресенье.

Приём документов продолжится до 15 августа.