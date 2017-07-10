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Татьяна Сахневич:

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Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » Качество дороги к школе оценил сити-менеджер Мурманска
 
 
 
 
10 Июля 2017 года, 15:23

Качество дороги к школе оценил сити-менеджер Мурманска


МУРМАНСК/ 10 июля/ БИ-ПОРТ – В рамках реализации городской программы «Дорога в школу» выполнен ремонт проезда к зданию гимназии №9 (ул. Ивченко, 15). Сегодня качество выполненных работ оценил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Дорога, ведущая к девятой гимназии, в основном проходит по придомовой территории. Благодаря действию городского проекта, новым асфальтированным проездом могут пользоваться не только родители учеников, но и жители близлежащих домов.

«За несколько лет действия программы она доказала свою состоятельность. Современные и удобные заезды к социальным объектам – основа безопасности мурманчан», – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

С 2013 года выполнен ремонт 88 проездов к 99 социально значимым учреждениям. В этом году в плане 10 объектов, большая часть работ уже сделана. По контракту подрядчики должны сдать объекты не позднее 25 августа.

АГМ

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