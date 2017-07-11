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Главная » Образование » Для видеонаблюдения ЕГЭ в Мурманской области было задействовано 750 камер
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 10:10

Для видеонаблюдения ЕГЭ в Мурманской области было задействовано 750 камер


РОССИЯ/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – «Ростелеком» обеспечил бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2017. Она осуществлялась с более чем 116 тысяч видеокамер, установленных в более чем 59 тысячах аудиторий по всей стране.

Впервые уровень онлайн трансляции из аудиторий в 52 субъектах России составил 100%, что на 14 субъектов больше, чем в 2016 году, а в 29 субъектах России варьировался от 80 до 99%.

В Мурманской области для видеонаблюдения за ЕГЭ в текущем году было задействовано 750 камер видеонаблюдения. Оборудование установлено в 29 пунктах приема экзаменов, это 375 аудиторий.

Изображение с видеокамер передавалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала превысило 13 тысяч, что больше предыдущих показателей в два раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в регионах для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.

Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с прошлым выросло на 9% и составило более 301 тысячу. Общее количество часов трансляций превысило 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября 2017 года, а в 20% субъектов до 1 марта 2018 года.

Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в семи ЦОДах «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в 2017 году на текущий момент времени составляет 92%.

В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн – наблюдателями, в течение 5-15 минут.

Для техподдержки пользователей портала «Ростелеком» открыл «горячую линию» в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.

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