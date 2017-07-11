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Сари
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Главная » Образование » «Огни Мурманска» открывают цикл познавательных программ на открытом воздухе
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 10:50

«Огни Мурманска» открывают цикл познавательных программ на открытом воздухе


МУРМАНСК/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – «Огни Мурманска» открывают цикл познавательных программ на открытом воздухе. Уже в это воскресение, 16 июля, на территории компании «Огни Мурманска» мурманчан и жителей области ждет новая программа «Север – далекий и близкий» (содержание программы меняется еженедельно).

Это познавательная экскурсия, во время которой вы узнаете об интересных национальных особенностях, познакомитесь с традициями саамов и других северных народов.

Откуда началась цивилизация? Где её истоки? Увлекательнейшая экскурсия «Север – далекий и близкий» приоткроет завесу тайны. В ходе мероприятия вы узнаете о том, какие народы и народности относят к коренным народам Севера, кто населяет Землю за Полярным кругом. Узнаете о традициях и особенностях народов Севера, таких, как свадебные обряды, воспитание детей, особенности национальной кухни, праздники.

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Особый пласт культуры северных народов – это религия. Шаманы (волшебники) Севера всегда славились сильными магическими способностями. Рассказ о мистических способностях, сейдах и мегалитах, позволит вам по-новому взглянуть на родной край.

И, конечно же, увлекательнейшая экскурсия, в ходе которой вы узнаете название каждого растения, встречающегося нам на пути, услышите легенду, сказку или миф про него, прекрасно дополняет нашу программу.

«Все наши программы рассчитаны на семью с детьми всех возрастов. Общее время мероприятия — 3 часа. Дети до 3 лет - бесплатно! Запись на программы на сайте. И у нас открыт новый транспортный маршрут общественного транспорта (маршрут 7Т), который начинает свой путь от Первомайского рынка и проезжает остановки: Баумана, Ледокольная, санаторий «Тамара», торговый центр «Форум» и стрелковый клуб «Кречет». Приехать на программу можно выйдя на конечной остановке «Гостиница «Огни Мурманска», а уехать уже можно от семейного кафе «Бочонок меда», что на горнолыжном склоне «Огни Мурманска». В конце программы вас ждет чайная церемония (всякий раз разная) народов Севера», рассказал директор Парка отдыха «Огни Мурманска» Олег Галкин.

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Мероприятие состоится 16 июля, начало в 14:00 около сейдового комплекса «Сила Севера».

Вопросы по мероприятию можно задать ведущей авторских программ 8 (911) 306-05-49.

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