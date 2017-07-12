Госавтоинспекция провела с детьми очередное занятие о ПДД

12 Июля 2017 года, 16:23

МУРМАНСК/ 12 июля/ БИ-ПОРТ – В детском оздоровительном лагере на базе образовательной организации сотрудники Госавтоинспекции Мурманска совместно с клубом «Светофорик» провели очередное занятие с детьми о Правилах дорожного движения.

Уже много лет Госавтоинспекция и клуб «Светофорик» стараются прививать детям знания о дорожных знаках и поведении на проезжей части. С ребятами трех отрядов провели профилактические беседы, а самым забывчивым инспектор ГИБДД задала каверзные вопросы на тему дорожного движения.

Особенно важными в летний период являются правила безопасного поведения на дороге для велосипедистов, ведь во время каникул повышается риск совершения ДТП с их участием, поэтому очень важно как можно чаще напоминать детям о соблюдении собственной безопасности.