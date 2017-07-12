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Главная » Образование » Мурманские школьники сыграли в «Что? Где? Когда?»
 
 
 
 
12 Июля 2017 года, 17:20

Мурманские школьники сыграли в «Что? Где? Когда?»


МУРМАНСК/ 12 июля – Воспитанники из оздоровительного лагеря школы №27 приняли участие в командной игре «Что? Где? Когда?». Она состоялась на базе Дома культуры «Первомайский».

Интеллектуальные состязания, темой которых стал город-герой Мурманск, состояли из трех раундов. Юным знатокам предстояло ответить на десять вопросов. По аналогии с телевизионной версией на обсуждение участникам давалась одна минута. Школьники показали высокий уровень знаний в истории и географии родного края.

По итогам соревнований звание «Лучший знаток» получили: Дарья Якович, Егор Емельяненко и Виктория Грунина.

Ежегодно в городском бюджете предусматриваются денежные средства для организации отдыха юных мурманчан, ведь оздоровление детей – одна из важнейших задач администрации заполярной столицы. Ребятам важно провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой для здоровья.

Летом на базе школ и гимназий Мурманска открыто 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в них отдохнут 1740 юных горожан. Стоимость родительской платы остается неизменной в течение нескольких лет, она по-прежнему составляет 1050 рублей за всю путевку.

«Для ребят, которые остались на лето в Мурманске, это прекрасная возможность весело провести время, поучаствовать в массе интереснейших состязаний, конкурсов, мастер-классов и, конечно, найти новых друзей», – отметила директор средней общеобразовательной школы №5 Ирина Ускова.

АГМ

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