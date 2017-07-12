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Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

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Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

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Главная » Образование » Большой ремонт. Педагогический колледж готовится к новому учебному году
 
 
 
 
13 Июля 2017 года, 09:00

Большой ремонт. Педагогический колледж готовится к новому учебному году


МУРМАНСК/ 13 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском педагогическом колледже идет подготовка к 1 сентября. Этим летом здесь запланирован большой ремонт кровли здания первого корпуса, а также частичный ремонт фасада.

Так, более пяти миллионов рублей выделено на ремонт кровли из областного бюджета, предусмотренного в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие образования» (подпрограмма №3 «Развитие современной инфраструктуры системы образования»). Напомним, главный корпус колледжа относится к объектам культурного наследия, поэтому разработчиком проектной документации были проведены необходимые историко-архитектурные исследования, историко-библиографические и историко-архивные изыскания. Затем проект прошёл историко-культурную экспертизу на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия. Был объявлен аукцион и его победитель - ООО «Строймонтаж» - приступит к ремонту кровли с 18 июля.

Частичная реставрация фасада проводится за счет собственных средств колледжа. Работы уже начаты и завершатся к началу учебного года. При этом капитальный ремонт фасада планируется в следующем году, сообщили в колледже.

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