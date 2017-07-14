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Главная » Образование » МГТУ лишили финансирования и зарплаты
 
 
 
 
14 Июля 2017 года, 09:40

МГТУ лишили финансирования и зарплаты


МУРМАНСК/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Мурманского государственного технического университета вот уже полтора месяца не получают заработную плату и другие выплаты от работодателя. ИА REGNUM сообщает, что речь идет о 1100 работниках вуза.

В «высшей мореходке» считают, что проблемы с финансированием со стороны государства начались со смены учредителя – вместо Росрыбловства им стало Министерство образования и науки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно этому же документу, Росрыболовству поручено передать в Минобрнауки все бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение деятельности учреждения до 2019 года. По информации агентства, речь идёт о финансировании общим объемом 70 млн рублей.

Смена учредителя обусловлена идеей создания в Мурманске на базе МАГУ опорного супер-вуза. Предполагалось, что смена учредителя позволит ускорить процесс и ожидалось, что создание единого заведения завершится в этом году. Однако до сих пор внятных планов и решений по этому вопросу нет. Но есть потери - после передачи университета под ведомство Минобрнауки, вуз лишился и легендарного барка «Седов», который теперь приписан к Калининграду.

Из-за отсутствия каких-либо выплат со стороны работодателя, профессорско-преподавательский состав вынужден корректировать свои планы на отпуск. В МГТУ считают, что это своего рода месть Росрыболовства за потерю университета – другие вузы, где учредителем является Федеральное агентство, средства получили.

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