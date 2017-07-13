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Виктория Пиксендеева:

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

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Главная » Образование » Филиал МАГУ в Апатитах продолжает приём документов
 
 
 
 
14 Июля 2017 года, 11:10

Филиал МАГУ в Апатитах продолжает приём документов

10 2АПАТИТЫ/ 14 июля/ БИ-ПОРТ – Филиал МАГУ в г. Апатиты (бывший КФ ПетрГУ) – одно из крупнейших высших учебных заведений области с богатой историей. О приемной кампании рассказал начальник отдела профориентационной работы Илья Балымов.

По словам собеседника агенства, традиционно в филиале реализуется высшее образование по направлениям технического, социально-экономического и естественнонаучного профилей. В 2017 году ведётся приём на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. На бакалавриате имеется 87 бюджетных мест по следующим направлениям подготовки: туризм (15), геология (12), социология, социальная работа, электроэнергетика и электротехника, ядерная энергетика и теплофизика, биология (по 10), экономика и менеджмент (по пять).

«На специальность горное дело и направление бакалавриата информационные системы и технологии в этом году бюджетных мест нет. Но на платное обучение мы документы принимаем. В магистратуру ведем набор на три направления: биологию, социологию и на техническую физику», – пояснил Илья Балымов.

Как отмечает начальник отдела профориентационной работы, главная особенность приема в этом году – большое количество абитуриентов, поступающих по внутренним вступительным испытаниям. Таким образом могут поступать лица, имеющие диплом о среднем профессиональном образовании. Их в этом году в филиале более 40. Самый большой конкурс по заявлениям ожидается на электроэнергетике и ядерной энергетике, а больше всего шансов пройти на бюджетное место у тех, кто подает заявления на биологию. По этому предмету в школах очень мало сдают ЕГЭ, в связи с этим конкурс ожидается небольшой.

Последний день приема документов от лиц, поступающих на бакалавриат и претендующих на бюджетное место, – 26 июля, для поступающих в магистратуру и на бакалавриат на платное обучение – 22 августа. Не стоит забывать и о том, что филиал ведёт набор на заочное обучение. Тем, кто хочет учиться заочно на специалитете (горное дело), нужно подать документы до 25 августа, всем остальным – до 23 сентября. Заявления принимаются лично, по почте и по электронной почте.

Более подробную информацию можно получить на сайте филиала:

Контакты приемной комиссии:

г. Апатиты, ул. Лесная, 29, каб. 102.

Телефоны: 8 (815-55) 6-62-20, 8 (964) 687-00-05

e-mail: priem@arcticsu.ru

Режим работы: пн.-пт. - с 9.00 до 17.00; сб. – с 10.00 до 13.00

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