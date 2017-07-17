Прокуратура заинтересовалась задержкой зарплаты в МГТУ

МУРМАНСК/ 17 июля/ БИ-ПОРТ – Факт задержки выплаты зарплаты сотрудникам Мурманского государственного технического университета, отраженный в публикациях средств массовой информации, стал поводом для прокурорской проверки.
«Прокурор Мурманской области поручил прокуратуре Первомайского округа провести проверку по информации в СМИ по факту невыплаты заработной платы сотрудникам Мурманского государственного технического университета», – говорится на сайте прокураторы.
Ранее проверку МГТУ инициировал региональный следственный комитет.