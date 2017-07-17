Студенты МАГУ приняли участие в фестивале «Териберка. Новая жизнь»

17 Июля 2017 года, 13:20

ТЕРИБЕРКА/ 17 июля - Студенты факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета впервые стали участниками фестиваля «Териберка. Новая жизнь». В этом году площадки фестиваля работали с 15 по 16 июля. Одна из ключевых целей мероприятия – развитие этнокультурного уровня населения. На берегу Баренцева моря ребята представили гостям фестиваля поморский лабиринт, а также провели мастер-класс по изготовлению традиционных поморских сувениров. Проекты студентов пользовались большой популярностью у гостей фестиваля.

По словам заведующей кафедрой искусств, сервиса и туризма Елены Рудольфовны Стаценко, участие в подобных мероприятиях позволяет студентам расширить свои коммуникативные способности и профессиональные компетенции. «Фестиваль – это первый шаг к продвижению МАГУ как опорного вуза, который позволит нам расширить наши культурно-творческие связи и укрепить социальное партнёрство с правительством Мурманской области и столичными организаторами фестиваля. В дальнейших планах – претворить в жизнь стратегические проекты, рассчитанные на развитие городской среды через различные инсталляции, элементы ландшафтного дизайна», – рассказывает Елена Рудольфовна.

Участие студентов в проектах по развитию комфортной среды позволит сделать процесс обучения в университете более практикоориентированным. Кроме того, по мнению старшего преподавателя кафедры искусств, сервиса и туризма Елены Анатольевны Феденёвой, дизайн должен отвечать потребностям жителей города.

«Мы здесь, в Заполярье, живём в сложных погодных условиях, и потому необходимо создавать в городской среде такие условия, которые позволят повысить эмоциональный фон жителей, нивелировать климатические и территориальные трудности. Именно такие цели мы преследуем в своих проектах», - отмечает Елена Анатольевна.

Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь 2017» проходил на берегу Баренцева моря уже в третий раз. Мурманский арктический государственный фестиваль планирует ежегодно участвовать в работе фестиваля.