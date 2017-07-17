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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

 
 
 
 

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Главная » Образование » Студенты МАГУ приняли участие в фестивале «Териберка. Новая жизнь»
 
 
 
 
17 Июля 2017 года, 13:20

Студенты МАГУ приняли участие в фестивале «Териберка. Новая жизнь»


ТЕРИБЕРКА/ 17 июля - Студенты факультета искусств и сервиса Мурманского арктического государственного университета впервые стали участниками фестиваля «Териберка. Новая жизнь». В этом году площадки фестиваля работали с 15 по 16 июля. Одна из ключевых целей мероприятия – развитие этнокультурного уровня населения. На берегу Баренцева моря ребята представили гостям фестиваля поморский лабиринт, а также провели мастер-класс по изготовлению традиционных поморских сувениров. Проекты студентов пользовались большой популярностью у гостей фестиваля.

По словам заведующей кафедрой искусств, сервиса и туризма Елены Рудольфовны Стаценко, участие в подобных мероприятиях позволяет студентам расширить свои коммуникативные способности и профессиональные компетенции. «Фестиваль – это первый шаг к продвижению МАГУ как опорного вуза, который позволит нам расширить наши культурно-творческие связи и укрепить социальное партнёрство с правительством Мурманской области и столичными организаторами фестиваля. В дальнейших планах – претворить в жизнь стратегические проекты, рассчитанные на развитие городской среды через различные инсталляции, элементы ландшафтного дизайна», – рассказывает Елена Рудольфовна.

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Участие студентов в проектах по развитию комфортной среды позволит сделать процесс обучения в университете более практикоориентированным. Кроме того, по мнению старшего преподавателя кафедры искусств, сервиса и туризма Елены Анатольевны Феденёвой, дизайн должен отвечать потребностям жителей города.

«Мы здесь, в Заполярье, живём в сложных погодных условиях, и потому необходимо создавать в городской среде такие условия, которые позволят повысить эмоциональный фон жителей, нивелировать климатические и территориальные трудности. Именно такие цели мы преследуем в своих проектах», - отмечает Елена Анатольевна.

Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь 2017» проходил на берегу Баренцева моря уже в третий раз. Мурманский арктический государственный фестиваль планирует ежегодно участвовать в работе фестиваля.

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