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Главная » Образование » Прокуратура требует выплатить сотрудникам МГТУ 22 млн рублей
 
 
 
 
19 Июля 2017 года, 11:17

Прокуратура требует выплатить сотрудникам МГТУ 22 млн рублей


МУРМАНСК/ 19 июля/ БИ-ПОРТ – Задолженность по зарплате перед 1006 сотрудниками Мурманского государственного технического университета за июнь 2017 года составила 22 млн рублей. Это выяснилось в ходе проверки, проведённой Прокуратурой Мурманской области.

«В целях устранения нарушений трудового законодательства и восстановления нарушенных прав работников образовательного учреждения прокуратурой округа руководителю вуза внесено представление с требованием о выплате заработной платы и начисления процентов в связи с несвоевременной выплаты», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, возможной причиной сложившейся ситуации может являться отсутствие финансирования, которое Росрыболовство должно было передать Минобрнауки после того, как последнее стало учредителем МГТУ.

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